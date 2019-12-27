2019-12-27T11:09:53+03:00
Происшествия

Задержан водитель перевернувшегося автобуса Москва – Тбилиси под Липецком

Специалисты выявили ряд нарушений в техническом состоянии транспорта
Юлия КЛЮЕВА
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Задержан водитель перевернувшегося автобуса Москва – Тбилиси под ЛипецкомЗадержан водитель перевернувшегося автобуса Москва – Тбилиси под ЛипецкомФото: Пресс-служба администрации Липецкой области.
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Водителя автобуса Москва-Тбилиси, который накануне, 26 декабря, перевернулся под Липецком, задержали. 60-летний мужчина будет проходить медосвидетельствование. Водитель пояснил, что ехавший перед автобусом автомобиль притормозил. На дороге было скользко, он не справился с управлением, автобус опрокинулся в кювет.

Кстати, выявлен ряд нарушений относительно технического состояния эксплуатации пассажирского транспорта. Как сообщили в пресс-службе регионального СКР, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч.3 ст.238 УК РФ "Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц".

Напомним, страшное ДТП случилось на трассе М-4 "Дон" в Становлянском районе. В автобусе с грузинскими номерами находилось 19 граждан этой страны - 2 водителя и 17 пассажиров. Двое мужчин погибли на месте. Их тела находятся в морге. Еще 8 госпитализированы. Из Грузии в Липецкую область за пострадавшими выехали 2 автобуса. Возбуждено уголовное дело по статье - нарушение ПДД, повлекшее смерть двух и более лиц. Следственный комитет проводит проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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