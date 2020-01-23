«Дайте потрогать»: липчане выкладывают видео и селфи с Владимиром Путиным из Усмани
После визита Владимира Путина в Липецкую область местные соцсети запестрели фотографиями видео и селфи с президентом, которого удалось запечатлеть жителям Усмани. Народ ждал главу государства на городской площади с самого утра. В ходе осмотра школы искусств и детской поликлиники Владимир Путин подошел к толпе.
Президент поинтересовался, как в регионе выполняются государственные программы.
– Все хорошо, спасибо, за страну, за детей и за внуков спасибо, – слышались голоса из толпы.
Каждый стремился поздороваться с президентом за руку, некоторые просили просто потрогать. Кто-то выкрикнул, что «надо больше гонять чиновников».
Владимир Путин подошел к народу в Усмани .Каждый пытался потрогать президента
Пообщавшись с народом, Владимир Путин отправился на встречу с представителями общественности. А жители Усмани пригласили президента приехать снова.
ИСТОЧНИК KP.RU