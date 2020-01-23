2020-01-23T12:35:11+03:00
Общество

«Дайте потрогать»: липчане выкладывают видео и селфи с Владимиром Путиным из Усмани

Перед официальной встречей с общественниками, президент пообщался с толпой на улице [фото, видео]
Лия МУРАДЬЯН
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Перед официальной встречей президент пообщался с людьми на улицеПеред официальной встречей президент пообщался с людьми на улице
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После визита Владимира Путина в Липецкую область местные соцсети запестрели фотографиями видео и селфи с президентом, которого удалось запечатлеть жителям Усмани. Народ ждал главу государства на городской площади с самого утра. В ходе осмотра школы искусств и детской поликлиники Владимир Путин подошел к толпе.

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приятная встреча!!! #россия #путин #встречатаквстреча #липецкаяобласть #оставлюнапамять
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Президент поинтересовался, как в регионе выполняются государственные программы.

– Все хорошо, спасибо, за страну, за детей и за внуков спасибо, – слышались голоса из толпы.

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Селфи с Владимиром Путиным
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Каждый стремился поздороваться с президентом за руку, некоторые просили просто потрогать. Кто-то выкрикнул, что «надо больше гонять чиновников».

Владимир Путин подошел к народу в Усмани .Каждый пытался потрогать президента

Пообщавшись с народом, Владимир Путин отправился на встречу с представителями общественности. А жители Усмани пригласили президента приехать снова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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