2020-01-23T18:14:12+03:00
Общество

С улиц Липецка убирают новогодние елки и украшения

Вандалы разгромили украшения на 400 000 рублей
Лия МУРАДЬЯН
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Украшения на площади Петра Великого разберут последнимиУкрашения на площади Петра Великого разберут последнимиФото: Лия МУРАДЬЯН
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В этот четверг, 23 января, в Липецке начали убирать новогодние елки и праздничную иллюминацию с улиц. Напомним, что город начали украшать к Новому году в середине декабря. В итоге праздничное оформление радовали липчан больше месяца. Кстати, в прошлом году иллюминацию и игрушки начали убирать в этот же день.

Украшения на площади Петра Великого Фото: Лия МУРАДЬЯН

Украшения на площади Петра ВеликогоФото: Лия МУРАДЬЯН

Разбирать елки начали с отдаленных районов – Силикатного, Дачного и Матырского. Главная елка на площади Петра Великого еще стоит наряженная. Сейчас рабочие разбирают конструкцию на Соборной площади, скоро уберут надпись «С Новым годом», перетяжки тоже выключат. Разноцветные «яблоки» с лип снимут на следующей неделе. Последней разберут площадь Петра, там украшения простоят почти до конца месяца.

В этом году липчанам оставили приятный сюрприз – световые фонтаны и гирлянды на улице Ленина, а также «Волшебный лед» оставят до 1 марта.

Украшения на площади Петра Великого Фото: Лия МУРАДЬЯН

Украшения на площади Петра ВеликогоФото: Лия МУРАДЬЯН

Традиционно в этом году не обошлось без участия вандалов. Как сообщили в пресс-службе мэрии, вредители испортили «Тоннель желаний» в сквере на Водопьянова, надпись «С Новым годом» и «Камин» на Городище. А вот сожженный петардой «Медведь» у областного ДК восстановлению не подлежит. Всего вандалы нанесли ущерб украшениям на 400 000 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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