2020-01-29T18:34:27+03:00
Общество

В администрации развеяли слухи про завод с нелегальными китайцами под Липецком

Липчане решили, что в Кулешовку переехал скандальный обувной цех из Сселок
Лия МУРАДЬЯН
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В Липецке едва не разразился очередной скандал из-за неразберихи с предприятиями по производству обуви. Активисты узнали, что в пригороде, в районе села Кулишовка, открывается цех по производству мебели. Липчане ошибочно решили, что в Кулешевку переехал скандальный завод по производству китайской обуви, которому не дали открыться в Сселках. Напомним, в декабре местные даже выходили на митинг против строительства завода, предприятие в итоге не открылось.

Масло в огонь подлили задержанные в Кулешовке нелегальные рабочие из Китая. Сразу поползли слухи, что в деревне незаконно живут и работают множество китайцев, что в условиях коронавируса напугало людей еще больше.

Слухи развеяли в администрации области. Областные власти подтвердили, что на территории Кулешовки действительно планируют открыть предприятие по производству обуви из кожзаменителя. Тестовый запуск будет в феврале, тогда же пройдет экспертиза Роспотребнадзора.

– Что касается предприятия в Сселках, то оно как не работало, так и не работает, – сообщили в пресс-службе администрации, – в настоящее время решается вопрос, куда перевезут оборудование. Это две разные компании, никак между собой не связанные.

ИСТОЧНИК KP.RU

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