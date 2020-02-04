4 Февр. 2020 2020-02-04T17:35:34+03:00

Родители и педагоги требуют вернуть директора лицея, которого уволили после видео с избиением школьницы под Липецком Фото: принтскрин видео.

Липчане подписывают петицию, а школьники в Инстаграм постят фотографии в поддержку директора и классного руководителя [фото]

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Родители, учащиеся и педагоги школы в Данкове, ученицы которой избили шестиклассницу, создали петицию. Они против отстранения от должности директора учебного заведения и классного руководителя.

Напомним, чудовищный инцидент произошел на днях в Липецкой области. В соцсетях появилось видео, как две ученицы 8 класса бьют шестиклассницу и издеваются над ней. Прокуратура начала проводить проверку.

Интернет-страницы участниц экзекуции уже завалили гневными комментариями. При этом некоторые написали в комментариях, что несчастную девочку давно травили и многие об этом знали, в том числе и взрослые. Но, судя по всему, ничего не делали.

Прокуратура начала проводить проверку. А в этот вторник, 4 февраля, стало известно, что со своего поста сняли директора данковского лицея, начальника местного отдела образования, а также классного руководителя. Такое решение возмутило местных жителей и не только. В соцсетях появилась петиция в поддержку учителя и директора лицея. А в инстаграме школьники массово постят фотографию "Мы за справедливость!", где призывают вернуть директора.

Родители и педагоги требуют вернуть директора лицея, которого уволили после видео с избиением школьницы

Кстати, в отношении родителей несовершеннолетних возбудили административные дела по ст.5.35 КоАП РФ "Неисполнение обязанностей". Также проводится судебно-медицинская экспертиза, чтобы установить тяжесть травм, полученных 6-классницей.

ИСТОЧНИК KP.RU