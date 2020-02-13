2020-02-13T13:25:48+03:00
Происшествия

В Липецке на пешеходном переходе насмерть сбили мужчину

Из-за снегопада в городе выросло число ДТП
Юлия КЛЮЕВА
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В Липецке на пешеходном переходе насмерть сбили мужчинуВ Липецке на пешеходном переходе насмерть сбили мужчинуФото: Юлия КЛЮЕВА
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За прошедшие сутки на дорогах Липецка случилось 32 ДТП. В 4 авариях пострадали люди. Они связаны с наездами на пешеходов. Как сообщили в пресс-службе городского управления ГО и ЧС, 59-летний мужчина погиб под колесами автомобиля на пешеходном переходе на улице Гагарина. Еще 3 наезда произошли вне "зебры". Всех пострадавших госпитализировали с травмами.

Напомним, что в минувшие дни на областной центр обрушился снегопад. Из-за обильных осадков и аварий липчане встали в пробках. А спецтехника не успевала чистить дороги. Спасатели просят пешеходов быть внимательными при переходе через дорогу, а водителей пересесть с личного транспорта на общественный. Напомним, что не стоит парковать машины вдоль обочин - это мешает работе снегоуборочной техники.

ИСТОЧНИК KP.RU

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