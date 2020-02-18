2020-02-18T16:38:06+03:00
Общество

Реконструкция проспекта Победы в Липецке: как будут ездить автобусы

Часть магистрали перекроют в эти выходные [фото]
Юлия КЛЮЕВА
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Реконструкция проспекта Победы в Липецке: как будут ездить автобусыРеконструкция проспекта Победы в Липецке: как будут ездить автобусыФото: Юлия КЛЮЕВА
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В эти выходные в Липецке перекроют часть проспекта Победы. Напомним, это произойдет в ночь на субботу, 22 февраля. Сначала рабочие уберут с магистрали остановочные павильоны, светофоры, дорожные знаки и световые опоры. С 9 марта проезд закроют с Кольцевой до площади Победы.

Реконструкция проспекта Победы: как будут ездить автобусы Фото: с сайта

Реконструкция проспекта Победы: как будут ездить автобусыФото: с сайта

Реконструкция проспекта Победы: как будут ездить автобусы Фото: с сайта

Реконструкция проспекта Победы: как будут ездить автобусыФото: с сайта

По данным пресс-службы мэрии, основным дублером проспекта станет улица Папина. По ней пустят большинство автобусов. Из-за этого водителей автомобилей просят выбирать другие пути объезда. Например, улицу Механизаторов, 50 лет НЛМК, Индустриальная. Чиновники предупредили, что в первые дни перекрытия возможен транспортный коллапс. Кстати, из-за реконструкции изменится схема движения городских, а также межмуниципальных автобусных маршрутов.

Реконструкция проспекта Победы: как будут ездить автобусы Фото: с сайта

Реконструкция проспекта Победы: как будут ездить автобусыФото: с сайта

Реконструкция проспекта Победы: как будут ездить автобусы Фото: с сайта

Реконструкция проспекта Победы: как будут ездить автобусыФото: с сайта

ИСТОЧНИК KP.RU

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