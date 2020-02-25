2020-02-25T14:02:14+03:00
Общество

Липецкие дольщики испугались, что дом в Европейском не сдадут в срок

Застройщик просит жителей Липецка не поддаваться панике
Юлия КЛЮЕВА
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Липецкие дольщики испугались, что дом в Европейском не сдадут в срокЛипецкие дольщики испугались, что дом в Европейском не сдадут в срокФото: Юлия КЛЮЕВА
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Неприятное известие получили на днях липецкие дольщики, которые ждут свои квартиры в 9 доме в микрорайоне «Европейский». Появилась информация, что переносится срок окончания строительства – с 4 квартала 2020 года на 2 квартал 2021 года.

Напомним, дом, строительный номер которого 9, а фактический адрес - Свиридова, 14, обещали сдать еще в 2016 году. Тогда застройщиком выступал ОАО «Эксстроймаш». Но что-то пошло не так – липчане долгие годы не могли дождаться своих квартир. А председатель совета директоров организации Михаил Захаров сбежал. В 2019 году его обвинили в мошенничестве в крупном размере. Бывшего депутата облсовета объявили в международный розыск. В настоящее время решается вопрос об экстрадиции. Захаров находится в Германии.

Дом взялась достраивать компания «Орелстрой». Как сообщил «КП-Липецк» представитель фирмы, паниковать из-за сроков не стоит. Работы активно ведутся. Достроить дом планируется, как было сказано ранее, в конце 2020 года.

- Сроки строительства, обозначенные нашей компанией ранее, не изменились - мы планируем достроить 9 дом до конца текущего года, - сообщили в строительной компании. - На паспорте объекта указан действующий срок разрешения на строительство. Все иные сроки, включая сроки передачи квартир, будут указаны при подписании дополнительных соглашений к ДДУ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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