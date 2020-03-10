В Липецке пройдет автомобильный крестный ход против коронавируса

10 Март 2020 2020-03-10T17:19:39+03:00

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В воскресенье, 15 марта, в Липецке планируют провести крестный ход против коронавируса. Православные соберутся на Городище в 14.00. По словам руководителя липецкой общины Святых царственных мучеников Юрия Берникова, там они прочитают акафист Державной иконе Божией Матери. Затем поставят икону на автомобиль и проедут по городу, читая молитвы.

- Мы прочитаем молитву по соглашению против коронавируса, липчане попросили, - сообщил "КП-Липецк" Юрий Берников. - Молитва по соглашению - это когда люди собираются и обращают свою просьбу к Богу.

Напомним, что инфекцию подтвердили у 3 липчан. В обсерваторе под наблюдением находится 7 человек. В регионе из-за коронавируса ввели режим повышенной готовности. Кстати, в некоторых аптеках города раскупили все маски.

ИСТОЧНИК KP.RU