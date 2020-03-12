В детсады Липецка не пустят малышей, приехавших из стран, где болеют коронавирусом

12 Март 2020 2020-03-12T19:26:49+03:00

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В детских садах Липецка ввели ограничение на посещаемость из-за угрозы распространения коронавируса. В учреждениях не примут детей, которые прибыли из государств с неблагополучной эпидемиологической ситуацией. Речь идет о следующих странах: КНР, Корея, Италия, Иран, Франция, Германия, Испания. Список может измениться.

По данным пресс-службы департамента образования, срок карантина - 14 дней с момента возвращения в Россию. Ограничение начало действовать в областном центре накануне, 11 марта.

Липчан просят сообщать, если в минувшие две недели дети посещали перечисленные страны, либо контактировал с людьми, посетившие их. Горожане могут рассказать об этом, позвонив на горячую линию: 8-800-450-48-48.

Напомним, что школы региона закрыты на карантин. Отменены все массовые мероприятия. А губернатор Липецкой области пообещал найти и наказать всех, кто делает вбросы про коронавирус.

ИСТОЧНИК KP.RU