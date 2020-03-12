Коронавирус в Липецке: закрыты библиотеки, секции и музеи

12 Март 2020 2020-03-12T14:56:29+03:00

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В Липецке ввели запрет на проведение массовых мероприятий. Это делается для того, чтобы предупредить распространение гриппа, ОРВИ и коронавируса.

Как сообщили в пресс-службе администрации города, все мероприятия в музеях, театрах, ДК, а также в спорткомплексах отменили до особого распоряжения. Сходить в библиотеку липчанам тоже не удастся. Школы искусств, кружки и секции не работают. Пока открыты городские бассейны, так как проходимость там небольшая. Пускают только взрослых.

Председатель департамента культуры Сергей Малько уточнил – кто купил билеты в театр или на концерт, могут вернуть их и получить деньги обратно. Также они могут оставить билет у себя, чтобы сходить на желаемое событие в новую дату.

Напомним, что школы закрыты на карантин. В регионе введен режим повышенной готовности. Общественный транспорт ежедневно обрабатывают спецсредствами. А власти просят закрыть игровые зоны в ТРЦ. Православные липчане планировали собраться и почитать молитвы против коронавируса, однако из-за запрета на проведение мероприятий сделать этого теперь не могут. Пока коронавирусом заразились 3 липчан.

ИСТОЧНИК KP.RU