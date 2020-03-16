Для борьбы с коронавирусом липчан просят мерить температуру перед выходом из дома

16 Март 2020 2020-03-16T15:13:57+03:00

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Для усиления борьбы с коронавиурсом липчан просят тщательней следить за своим здоровьем. Как сообщает пресс-служба мэрии, перед выходом на работу рекомендуется мерить температуру. Если она окажется повышенной, то лучше сразу вызвать врача и оставаться дома.

– Такая мера поможет не только помочь избежать распространения инфекции, но и существенно снизить вероятность осложнений у заболевшего, – пояснили в администрации.

Людям категорически не рекомендуют заниматься самолечением, а тем более продолжать ходить на работу, имея признаки ОРВИ.

Напомним, что в связи с особым режимом по борьбе с коронавирусом, всем государственным и коммерческие предприятиям города также рекомендуют измерять температуру работников, в случае симптомов инфекции, немедленно давать больничный.

Сейчас ситуация по коронавиурсу в регионе остается прежней, новых случаев с 7 марта не было. Также с этого понедельника отправили на домашнее обучение студентов вузов.

ИСТОЧНИК KP.RU