Для борьбы с коронавирусом липчан просят мерить температуру перед выходом из дома
Для усиления борьбы с коронавиурсом липчан просят тщательней следить за своим здоровьем. Как сообщает пресс-служба мэрии, перед выходом на работу рекомендуется мерить температуру. Если она окажется повышенной, то лучше сразу вызвать врача и оставаться дома.
– Такая мера поможет не только помочь избежать распространения инфекции, но и существенно снизить вероятность осложнений у заболевшего, – пояснили в администрации.
Людям категорически не рекомендуют заниматься самолечением, а тем более продолжать ходить на работу, имея признаки ОРВИ.
Напомним, что в связи с особым режимом по борьбе с коронавирусом, всем государственным и коммерческие предприятиям города также рекомендуют измерять температуру работников, в случае симптомов инфекции, немедленно давать больничный.
Сейчас ситуация по коронавиурсу в регионе остается прежней, новых случаев с 7 марта не было. Также с этого понедельника отправили на домашнее обучение студентов вузов.
ИСТОЧНИК KP.RU
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