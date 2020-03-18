2020-03-18T15:22:10+03:00
Общество

Липчан просят не опустошать прилавки магазинов

Власти пообещали, что продукты с полок в Липецке и области не исчезнут [видео]
Юлия КЛЮЕВА
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Чиновники попросили липчан не опустошать прилавки магазиновЧиновники попросили липчан не опустошать прилавки магазиновФото: Юлия КЛЮЕВА
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Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов в своем Инстаграм рассказал о ситуации в регионе в связи с коронавирусом. Так, 3 липчан, у которых подтвердилась инфекция, уже заканчивают лечение. В ближайшее время их должны выписать. В обсерваторе находятся 37 человек.

В эту среду, 18 марта, губернатор прошелся по аптекам и магазинам Липецка. Напомним, что липчане продолжают жаловаться на отсутствие медицинских масок. По словам Игоря Артамонова, медицинские учреждения обеспечены ими на 2 месяца. В день предприятия страны выпускают 1,6 млн масок. Производство планируют нарастить до 3 млн. Глава региона уточнил, что в первую очередь, маски нужны больным и врачам. А антисептики и дезинфицирующие салфетки в аптеках есть.

Также губернатор зашел в магазин областного центра. Соль, мука, крупы - все на прилавках. Артамонов считает, что сметать продукты с прилавков бессмысленно.

- Продуктов на складах достаточно, - пишет глава администрации. - А если потребуется, то предприятия области за несколько дней нарастят объемы. С прилавков ничего не исчезнет!

Липчан просят не скупать продукты в магазинах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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