2020-03-19T13:08:46+03:00
Общество

Из инфекционной больницы выписали троих переболевших коронавирусом липчан

В Липецкой подтвержденных случаев вируса больше нет [видео]
Лия МУРАДЬЯН
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В Липецке больше нет больных коронавирусомВ Липецке больше нет больных коронавирусомФото: Юлия КЛЮЕВА
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В этим минуты из областной инфекционной больницы Липецка выписали троих переболевших коронавирусом человек. Напомним, семейная пара и еще одна женщина попали в больницу с инфекцией COVID-2019 7 марта. Все заразились в Италии. 59-летнюю женщину и супругов 48 и 39 лет моментально поместили в боксы, всех, кто с ними контактировали изолировали на обсервации, людей из второго круга контактов поместили под домашнее наблюдение.

Из инфекционной больницы выписали троих липчан, переболевших коронавирусом.

И вот спустя 13 дней все переболевшие коронавирусом полностью выздоровели, анализы подтвердили, что инфекции больше нет. Всех выписали в районе полудня 19 марта. Теперь в Липецкой области официально нет ни одного подтвержденного случая коронавируса.

Еще остаются люди на обсервации, четверых накануне выпустили. Напомним, что врачи больницы, которые лечили заразившихся липчан, получат премии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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