В Липецке инфекционная больница получит миллион за лечение больных коронавирусом

19 Март 2020 2020-03-19T10:02:28+03:00

Изменить размер текста: A A

Этим днем, 19 марта, из Липецкой инфекционной больницы выписывают троих переболевших коронавирусом. Липчане полностью здоровы. Накануне из обсерватора в Данковском районе выпустили 4 человек. Тех, кто контактировал с зараженными.

Кстати, за успешное лечение больных коронавирусом Липецкая инфекционная больница получит сертификат на 1 млн рублей. Также наградят медиков, которые ухаживали за пациентами и лечили их.

Напомним, что в обсерваторе продолжают находиться 33 человека. В минувшую среду, 18 марта, в регионе продлили карантин в школах. Юные липчане вернутся в образовательные учреждения не раньше 12 апреля. Кстати, школы хоть и пустуют без детей, но меры профилактики коронавируса никто не отменял. Представители департамента образования проверяют, как в зданиях проводят дезинфекцию, закуплены ли маски для работников, а также наличие антисептиков для рук.

ИСТОЧНИК KP.RU