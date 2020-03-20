Из обсерватора в Данкове выпишут 16 человек, у которых не нашли коронавирус

20 Март 2020 2020-03-20T12:02:06+03:00

Изменить размер текста: A A

За прошедшие сутки в Липецкой области никто не заболел коронавирусом. Об этом сообщили в эту пятницу, 20 марта, в пресс-службе администрации региона. Кстати, в этот день из данковского обсерватора выпишут 16 человек. За ними наблюдали 2 недели - измеряли температуру, изучали анализы на наличие инфекции COVID-19. Все анализы показали отрицательный результат.

Напомним, что накануне из Липецкой инфекционной больницы выписали троих липчан, переболевших коронавирусом. Врачи рассказали, как проходило лечение. Кстати, полиция нашла одного из авторов, кто распространял в соцсетях фейки об инфекции. пранкером оказалась жительница Данковского района. Она распространяла информацию о многочисленных заболевших. Липчанку привлекут к административной статье.

ИСТОЧНИК KP.RU