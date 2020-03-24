2020-03-24T11:02:16+03:00
Общество

Автобусы и трамваи в Липецке будут ходить чаще из-за коронавируса

В салонах станет свободнее, а значит липчанам придется меньше контактировать с окружающими
Юлия КЛЮЕВА
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Автобусы в Липецке станут ходить чащеАвтобусы в Липецке станут ходить чащеФото: Юлия КЛЮЕВА
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Утром и вечером в часы пик в Липецке увеличат количество автобусов и трамваев на популярных маршрутах. Об этом сообщили в этот вторник, 24 марта, в пресс-службе администрации города. По мнению чиновников, эта одна из мер профилактики распространения коронавируса, гриппа и ОРВИ. Логика проста - чем чаще будет ходить транспот, тем свободнее станет в салонах.

Кстати, липчанам рекомендуют чаще пользоваться личными автомобилями, либо ходить пешком. Ведь чтобы обезопасить себя, нужно ограничить контакты с людьми. Напомним, что в областном центре отменили массовые мероприятия, а также закрылись театры, музеи, библиотеки. В инфекционной больнице с подозрением на COVID-19 находятся 9 человекC. А в минувший понедельник в городе открыли еще одну лабораторию для диагностики коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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