2020-03-25T15:04:09+03:00
Общество

В Липецке для дачников сохранится бесплатный проезд

Автобусы до участков липчан пустят не раньше середины апреля
Юлия КЛЮЕВА
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Для липецких дачников сохранится бесплатный проездДля липецких дачников сохранится бесплатный проездФото: Юлия КЛЮЕВА
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В эту среду, 25 марта, на комиссии в Липецком горсовете парламентарии рассмотрели вопрос о льготном проезде дачников. Так, с 1 апреля по 31 октября липчане смогут добраться до своих участков бесплатно. Ограничения числа перевозок нет. В областном центре организуют 13 маршрутов. В 2019 году по ним ездило более 469 тыс. дачников.

Как сообщили в пресс-службе горсовета, из областной казны на проезд для льготников выделили 28,4 млн рублей. Так, 3,23 млн потребуется, чтобы возместить траты перевозчика до середин лета. По данным пресс-службы мэрии, садоводческие маршруты начнут работать не раньше середины апреля. точная дата пока не утверждена.

Кстати, за последние недели пассажиропоток в областном центре упал на 18-20%. Это связано с коронавирусом, ремонтом дорог, а также карантином из-за COVID-19.

ИСТОЧНИК KP.RU

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