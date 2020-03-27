Нерабочая неделя в Липецке: школьникам отменили дистанционное обучение

27 Март 2020 2020-03-27T18:46:16+03:00

Изменить размер текста: A A

В Липецке и области на неделю перестают работать школы и техникумы из-за коронавируса. Напомним, что учебные заведения перевели на дистанционное обучение. У ребят будет перерыв - с 28 марта по 5 апреля. Как сообщили в пресс-службе регионального управления образования и науки, также муниципалитетам рекомендовали не задавать домашние задания. После нерабочих дней в школах вновь приступят к дистанционному обучению.

Детские сады региона тоже закрывают. Но для малышей, чьи родители работают, создали дежурные группы. В Липецке их 6. Всего в области продолжат работу около 86 дошкольных учреждений. Посещать детские сады будут около 800 ребят. Количество учреждений и групп будет меняться в зависимости от востребованности.

ИСТОЧНИК KP.RU