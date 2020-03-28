2020-03-28T13:13:26+03:00
Общество

Количество зараженных в Липецке на 28 марта 2020 года: власти подтверждают 5 новых случаев

Общее количество зараженных - 8
Юлия КЛЮЕВА
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За минувшие сутки в Липецкой области выявили 3 новых случая заражения коронавирусом. Об это сообщили в эту субботу, 28 марта, в пресс-службе администрации региона. Диагноз подтвердился у липчан, которые уже находились в инфекционной больнице с подозрением.

Пациенты находятся под наблюдением врачей, получают лечение в соответствии с действующим протоколом Минздрава России. Состояние липчан оценивается как удовлетворительное. Все случаи - завозные.

Близко контактировавших с ними людей отправили в обсерватор. Симптомов ОРВИ у них не выявили. Так, в настоящее время в регионе 5 человек с подтвержденным коронавирусом. Двое из них - 22-летняя девушка и 27-летний парень. Напомним, что оперативный штаб сообщает о 8 заболевших. Кстати, с этой субботы в регионе начинается нерабочая неделя.

Оперативный штаб сообщает о 8 заболевших коронавирусом липчанах Фото: Скриншот сайта

Оперативный штаб сообщает о 8 заболевших коронавирусом липчанахФото: Скриншот сайта

ИСТОЧНИК KP.RU

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