Количество зараженных в Липецке на 28 марта 2020 года: власти подтверждают 5 новых случаев

28 Март 2020 2020-03-28T13:13:26+03:00

Изменить размер текста: A A

За минувшие сутки в Липецкой области выявили 3 новых случая заражения коронавирусом. Об это сообщили в эту субботу, 28 марта, в пресс-службе администрации региона. Диагноз подтвердился у липчан, которые уже находились в инфекционной больнице с подозрением.

Пациенты находятся под наблюдением врачей, получают лечение в соответствии с действующим протоколом Минздрава России. Состояние липчан оценивается как удовлетворительное. Все случаи - завозные.

Близко контактировавших с ними людей отправили в обсерватор. Симптомов ОРВИ у них не выявили. Так, в настоящее время в регионе 5 человек с подтвержденным коронавирусом. Двое из них - 22-летняя девушка и 27-летний парень. Напомним, что оперативный штаб сообщает о 8 заболевших. Кстати, с этой субботы в регионе начинается нерабочая неделя.

Оперативный штаб сообщает о 8 заболевших коронавирусом липчанахФото: Скриншот сайта

ИСТОЧНИК KP.RU