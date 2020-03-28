Количество зараженных коронавирусом в Липецке на 28 марта 2020 года: диагноз подтвердился у 8 человек
В Липецке выросло количество зараженных коронавирусом. По данным оперативного штаба по предупреждению распространения инфекции на 28 марта 2020 года в Липецкой области официально 8 подтвержденных случаев коронавируса.
Напомним, на пятницу 27 марта, официально подтверждалось только 2 случая, еще 4 человека были с подозрением на выделения коронавируса, но диагноз не подтверждался. Также ранее сообщалось, что в регионе на домашнем карантине остаются 937 человек. А на обсервации в Данковском районе находились 10 липчан. У изолированных и карантинных признаков инфекции не было.
Теперь, по данным оперштаба, в Липецкой области уже 8 заболевших. Контактировавшие с ними люди сейчас изолируются. Откуда поступила инфекция и каким путем, также выясняется.
Отметим, в регионе действуют строгие ограничения по карантину - закрыты общественные места, пожилым людям предписано оставаться дома. За нарушение домашнего карантина предусмотрены штрафы.
Уточнение: на сайте оперштаба указано общее количество случаев, с учетом выздоровевших. То есть на на данный момент коронавирусом в Липецке болеют 5 человек, троих ранее вылечили, общее количество зараженных - 8.
ИСТОЧНИК KP.RU
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