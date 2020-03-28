2020-03-28T17:38:48+03:00
Общество

Коронавирус в Липецке, новости на 28 марта 2020 года: 5 зараженных и 5 под подозрением

Все они находятся в инфекционной больнице
Юлия КЛЮЕВА
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В Липецкой области коронавирус выявили еще у 3 человек. Об этом в эту субботу, 28 марта, сообщили в пресс-службе администрации региона. Новые случаи - завозные. Липчане заразились COVID-19 во время зарубежных поездок.

Так, настоящее время в инфекционной больнице с подтвержденным диагнозом находятся 5 человек. Напомним, 2 случая были зафиксированы ранее - у 22-летней девушки и 27-летнего мужчины. Там же проверяют еще 5 человек - с подозрением на выделение вируса. Медики проводят дополнительные лабораторные исследования.

В обсерваторе в Данкове - 12 человек. Симптомов ОРВИ у них не обнаружили. 1 144 человека, прибывшие из-за рубежа на домашнем карантине. У них также не выявили симптомы инфекции. Кстати, с этой субботы в Липецке и области стартовала нерабочая неделя.

ИСТОЧНИК KP.RU

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