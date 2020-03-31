Режим работы транспорта в Липецке в период самоизоляции: в автобусах хотят запретить расплачиваться наличными

31 Март 2020 2020-03-31T13:23:01+03:00

Пока этот вариант прорабатывается, липчан просят отказаться от купюр и монет

Изменить размер текста: A A

С этого вторника, 31 марта, в Липецкой области начал действовать режим всеобщей самоизоляции по коронавирусу. В связи с этим принимаются меры, чтобы остановить распространение инфекции. Так, в Липецке планируют запретить расплачиваться в общественном транспорте наличными. Только по карте.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, этот вариант прорабатывается. Пока липчане, которые должны ездить на работу, могут расплатиться на как наличными, так и по карте. Но власти призывают горожан отказаться от первого варианта. Ведь COVID-19 передается, в том числе, через монеты и купюры.

Липчанам советуют купить карту, пополнить ее и актуализировать. Это можно сделать по адресам, обозначенных на карте - посмотреть здесь.

Напомним, что в регионе сократили междугородние рейсы. В автобусах в Липецке ввели масочный режим. В Ельце ограничили движение транспорта - теперь автобусы ходят лишь 2 часа утром и 2 часа вечером. Кстати, из-за угрозы распространения коронавируса, власти ищут пассажиров автобуса "Москва - Липецк".

ИСТОЧНИК KP.RU