2020-04-01T08:58:56+03:00
Общество

Особый режим для транспорта во время коронавируса в Липецке: как дезинфицируют автовокзалы

Дезинфекцию вокзалов и автостанций проводят каждую ночь [видео]
Лия МУРАДЬЯН
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Дезинфекция в Липецке во время коронавирусаДезинфекция в Липецке во время коронавирусаФото: Управление дорог и транспорта Липецкой области
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Липчанам показали, как дезинфицируют вокзалы. Как известно, с этого дня, 1 апреля, в Липецкой области вводят особый режим для общественного транспорта. Несмотря на режим самоизоляции, который начал действовать с 31 марта, автобусы и такси в регионе, хоть и с ограничениями, но работают. Изначально говорилось о масочном режиме в городских автобусах в Липецке. Теперь почти те же условия вводят по всей области.

Дезинфекция в Липецке во время коронавируса.Видео управления дорог и транспорта области

С 1 апреля все водители автобусов и такси должны быть в медицинской маске и в перчатках. С 4 апреля в салоны автобусов и трамваев не пустят и пассажиров без масок. За этим будут следить специально выделенные контролеры. Поскольку транспорт оставили для тех, кто не может перейти на удаленку и должен ездить на работу в условиях самоизоляции. Поэтому обеспечить пассажиров масками обязаны работодатели. На закупку средств защиты работодателям дали 3 дня.

Дезинфекция вокзалов во время коронавиурса в Липецке.Видео управления дорог и транспорта области

Как сообщает управление дорог и транспорта Липецкой области, автовокзал «Липецк» проводит дезинфекцию залов ожидания каждую ночь. Специалисты обрабатывают проходы, лестничные марши, туалеты и другие помещения, куда заходят люди. То же самое делают на всех автостанциях области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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