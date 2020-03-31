Всеобщий режим самоизоляции в Липецке 2020: верующих просят не ходить в храм из-за коронавируса

31 Март 2020 2020-03-31T18:56:49+03:00

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В этот вторник, 31 марта, к православным обратился Высокопреосвященнейший митрополит Липецкий и Задонский Арсений. Он попросил верующих пока воздержаться от посещения храмов, а молитвенные правила совершать дома. Причина тому - режим всеобщей самоизоляции по коронавирусу, который начал действовать в этот день в регионе. Принимаемые меры направлены на предотвращение распространения инфекции.

Глава Липецкой митрополии попросил православных липчан с пониманием отнестись к ситуации. Он также добавил, что некоторые богослужения 5-й недели Великого поста будут транслироваться по телевидению. Речь идет о чтении Великого канона прп. Андрея Критского - 1 апреля, и акафистное пение Пресвятой Богородице - 3 апреля.

Напомним, что липчан просят не выходить из дома без крайней необходимости. Оказавшись на улице, в транспорте или магазине, нужно соблюдать дистанцию в 1,5 метра. В настоящее время в регионе 7 больных COVID-19. Еще 29 человек находятся под подозрением.

Глава Липецкой митрополии попросил верующих воздержаться от посещения храмов из-за коронавируса.31 марта 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU