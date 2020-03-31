Режим работы транспорта в Липецке в период самоизоляции: водителей обязали работать в масках и перчатках

31 Март 2020 2020-03-31T19:30:38+03:00

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С этого вторника, 31 марта, в Липецкой области действует режим всеобщей изоляции по коронавирусу. Липчане должны находиться в самоизоляции. Выходить из дома можно только в некоторых случаях, при этом соблюдая дистанцию в 1,5 метра.

Как сообщили в пресс-службе администрации региона, с 1 апреля в общественном транспорте и такси будет действовать особый режим. Так, водителей выпустят в рейс только в маске и перчатках. С 4 апреля пассажиры автобусов и трамваев должны быть в медицинских масках. Штат контролеров будет за этим следить. Обеспечить масками своих сотрудников должны работодатели. Также в салонах должны проводить дезинфекцию по графику. В конце рабочего дня транспорт нужно помыть дезинфицирующими средствами.

Напомним, что липчан просят оплачивать проезд транспортной картой. Власти хотят запретить расплачиваться в автобусах наличными. Кстати, из Липецка приостановили рейсы в Москву. Добраться до столицы на автобусе можно только из Ельца - транспорт будет ходить 1 раз в сутки.

ИСТОЧНИК KP.RU