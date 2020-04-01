Всеобщий режим самоизоляции в Липецке 2020: телефоны горячих линий, которые могут пригодиться

1 Апр 2020 2020-04-01T15:21:34+03:00

Ответы на волнующие вопросы липчане могут получить не выходя из дома

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В минувший вторник, 31 марта, в Липецкой области начал действовать режим всеобщей самоизоляциин. Напомним, запрещено выходить из дома без крайней необходимости. Пока липчане находятся на домашнем карантине, им могут понадобиться телефоны горячих линий, которые работают в период осложнившейся эпидситуации.

Так, по вопросам малого бизнеса, взаимоотношений с фондом поддержки МСП, проверяющими и налоговыми органами можно обратиться по телефону горячей линии 8 800 301 76 75. Часы приёма звонков с 9 утра до 7 часов вечера.

Пожаловаться на незаконные сокращения, увольнения, снижение или невыплату зарплаты - на горячую линию трудовой инспекции 8 (4742) 36-02-03, 34-66-23. Звонки принимают круглосуточно.

По продовольственным вопросам, таким как: наличие товаров в магазинах, цен на продукты, лекарства и доставки еды можно обратиться в управление потребрынка. Звонить можно в любое время по телефону 8-991-344-27-53.

Вопросы, связанные с налогами, можно задать по телефону 8 (4742) 22-35-59 - управление ФНС по Липецкой области.

Узнать о социальном страховании - 8 (4742) 23-94-45.

По вопросам предпринимательской деятельности, возникших в связи с эпидемиологической ситуацией можно обратиться на горячую линию Торгово-промышленной палаты России по будням с 9 утра до 8 часов вечера по телефону +7 (495) 620-04-01, а также +7(495) 620-02-93, 620 05 20 с 9 утра до 6 часов вечера.

По вопросам труда и занятости липчане могут позвонить по телефону 8 (4742) 22-15-60.

Если пенсионерам или маломобильным гражданам понадобилась помощь, они могут обратиться на горячую линию штаба ОНФ - 8-800-200-34-11. Позвонившим помогут с покупкой продуктов, лекарств, решить бытовые вопросы.

Интересующие вопросы по ситуации с коронавирусом липчане могут задать по номеру 8-800-450-48-48.

ИСТОЧНИК KP.RU