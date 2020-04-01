2020-04-01T15:21:34+03:00
Общество

Всеобщий режим самоизоляции в Липецке 2020: телефоны горячих линий, которые могут пригодиться

Ответы на волнующие вопросы липчане могут получить не выходя из дома
Юлия КЛЮЕВА
Поделиться:
Липчанам напоминают телефоны горячих линийЛипчанам напоминают телефоны горячих линийФото: Юлия КЛЮЕВА
Изменить размер текста:

В минувший вторник, 31 марта, в Липецкой области начал действовать режим всеобщей самоизоляциин. Напомним, запрещено выходить из дома без крайней необходимости. Пока липчане находятся на домашнем карантине, им могут понадобиться телефоны горячих линий, которые работают в период осложнившейся эпидситуации.

Так, по вопросам малого бизнеса, взаимоотношений с фондом поддержки МСП, проверяющими и налоговыми органами можно обратиться по телефону горячей линии 8 800 301 76 75. Часы приёма звонков с 9 утра до 7 часов вечера.

Пожаловаться на незаконные сокращения, увольнения, снижение или невыплату зарплаты - на горячую линию трудовой инспекции 8 (4742) 36-02-03, 34-66-23. Звонки принимают круглосуточно.

По продовольственным вопросам, таким как: наличие товаров в магазинах, цен на продукты, лекарства и доставки еды можно обратиться в управление потребрынка. Звонить можно в любое время по телефону 8-991-344-27-53.

Вопросы, связанные с налогами, можно задать по телефону 8 (4742) 22-35-59 - управление ФНС по Липецкой области.

Узнать о социальном страховании - 8 (4742) 23-94-45.

По вопросам предпринимательской деятельности, возникших в связи с эпидемиологической ситуацией можно обратиться на горячую линию Торгово-промышленной палаты России по будням с 9 утра до 8 часов вечера по телефону +7 (495) 620-04-01, а также +7(495) 620-02-93, 620 05 20 с 9 утра до 6 часов вечера.

По вопросам труда и занятости липчане могут позвонить по телефону 8 (4742) 22-15-60.

Если пенсионерам или маломобильным гражданам понадобилась помощь, они могут обратиться на горячую линию штаба ОНФ - 8-800-200-34-11. Позвонившим помогут с покупкой продуктов, лекарств, решить бытовые вопросы.

Интересующие вопросы по ситуации с коронавирусом липчане могут задать по номеру 8-800-450-48-48.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Режим работы транспорта в Липецкой области в период самоизоляции: в Грязях останавливают движение автобусов
В Липецке из-за коммунальной аварии 8 домов остались без воды
Пропуска в Липецке в период самоизоляции: появился образец справки для работающих жителей
Режим всеобщей самоизоляции в Липецке: как полиция ловит по городу нарушителей
Из-за коронавируса в Липецке в соцсетях запугивают людей, которые вернулись из-за границы
Всеобщий режим самоизоляции в Липецке 2020: телефоны горячих линий, которые могут пригодиться
В Липецке нашли мать, которая отнесла труп младенца на мусорку
Коронавирус в Липецке, новости на 1 апреля 2020 года: у 30 человек подозревают COVID-19
Нарушение домашнего режима самоизоляции в Липецке: за сутки жители получили 320 предостережений
Новый случай коронавируса в Липецке привезли не из-за границы
О режиме работы отделений Банка УРАЛСИБ с 1 апреля 2020 года
Из-за нового случая коронавируса ищут таксистов, которые развозили пассажиров автобуса «Липецк – Москва»
Подлые мошенники в Липецке используют коронавирус, чтобы обмануть пенсионеров на самоизоляции
Особый режим для транспорта во время коронавируса в Липецке: как дезинфицируют автовокзалы
Коронавирус в Липецке, новости на 1 апреля 2020 года: в регионе закрылись больницы и поликлиники