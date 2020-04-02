Особые меры из-за коронавируса в Липецке: МЧС дезинфицирует пожарные машины и здания
В Липецкой области из-за особых мер борьбы с коронавирусом дезинфицируют пожарную технику и помещения МЧС.
Отметим, что обязательную дезинфекцию для общественного транспорта и общественных зданий ввели еще задолго до самоизоляции. Например автовокзалы и автостанции обрабатывают и моют каждую ночь.
Это обязательно для всех видов общественного транспорта, включая такси. Водители при этом должны быть в масках и перчатках.
Аналогичной обработке подвергается техника экстренных служб. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Липецкой области, противоэпидемиологические мероприятия проводят каждый день, это касается и личный состав.
Каждого заступившего на дежурство пожарного и спасателя внимательно осматривают, следят за личной гигиеной. Влажную уборку с дезинфекцией проводит несколько раз в день сам личный состав.
ИСТОЧНИК KP.RU
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