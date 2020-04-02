Всеобщий режим самоизоляции в Липецке 2020: люди гуляют с колясками по крышам многоэтажек
В Липецке идет третий день режима всеобщей самоизоляции, который начал действовать 31 марта. И если в начале нерабочей недели люди отреагировали безответственно – беззаботно гуляли по паркам и детским площадкам, даже после ограничения на их посещение.
Липчане на самоизоляции гуляют с детьми по крышам.
Теперь картина совершенно иная. Народ наконец осознал всю серьезность ситуации, улицы резко опустели и даже патрули по контролю самоизоляции отмечают, что нарушителей уже не так много.
Более того, на крышах многоквартирных домов начали замечать молодых родителей с колясками. Люди опасаются выводить с детей на улицу и устраивают прогулки на свежем воздухе, как могут. Что, кстати, травмоопасно. Фото и видео таких прогулок начали появляться в сети. Народ в комментариях столь отчаянный способ не одобряет, но в целом относится с пониманием.
ИСТОЧНИК KP.RU
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