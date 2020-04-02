Количество зараженных коронавирусом в Липецке на 2 апреля 2020 года: с подозрением на COVID-19 остаются 30 человек

2 Апр 2020 2020-04-02T14:48:35+03:00

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Ситуация с коронавирусом в Липецкой области на 2 апреля 2020 года остается прежняя. По уточненным данным регионального опершатба, сейчас в областной инфекционной больнице с подозрением на выделение вируса остаются 30 человек. Напомним, что этим утром диагноз подтвердился у четырех новых пациентов, общее число зараженных в Липецке составляет 12 человек.

Всех, кто контактировал с заболевшими – на строгой изоляции в обсерваторе города Данкова. Там сейчас находятся 16 человек. Они все здоровы, симптомов ОРВИ ни у кого на наблюдается.

На домашнем карантине пребывают 1326 человек, которые вернулись из-за границы или контактировали с теми, кто на обсервации. Они продолжают сдавать анализы. Признаков инфекции и симптомов ОРВИ также нет.

ИСТОЧНИК KP.RU