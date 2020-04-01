Коронавирус в Липецке подтвердился у пассажира автобуса из Москвы – власти нашли всех, кто ехал тем же рейсом

В Липецкой области подтвердился диагноз COVID-19 у пассажира рейсового автобуса «Москва – Липецк». Сейчас количество зараженных коронавирусом в Липецке на 1 апреля 2020 года составляет 8 человек. Напомним, житель Липецкой области приехал в регион в субботу вечером, 28 марта, и вышел на станции «Елец». Вскоре человеку стало плохо и его забрали в больницу с подозрением на коронавирус. Моментально начались поиски всех пассажиров того автобуса, включая транзитных, которые вышли за пределами Липецкой области.

О поисках и итогах с зараженным в автобусе рассказал на своей странице в Instagram мэр Ельца Евгений Боровских. Как оказалось, властям удалось найти всех пассажиров того рейса. Сам зараженный сейчас в инфекционной больнице, другие пассажиры – под наблюдением.

У пассажира автобуса "Москва - Липецк" подтвердился коронавирус.

– Установлены все контактировавшие с ним пассажиры того рейса, – отчитался перед гражданами мэр Ельца. – Оперативность позволила нам избежать неконтролируемого распространения вируса по нашему городу.

Липчан в очередной раз просят неукоснительно соблюдать все связанные с вирусом ограничения, оставаться на самоизоляции и не выходить из дома без крайней необходимости.

Отметим, что количество зараженных коронавирусом в Липецке на утро 1 апреля по данным оперативного штаба оставалось прежним – 7 подтвержденных случаев COVID-19 и 29 человек под подозрением на выделение вируса. Общественный транспорт, станции и вокзалы в Липецкой области тщательно дезинфицируют. Кроме того из-за коронавируса в Липецкой области сократили автобусные рейсы в Москву

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С 1 апреля все водители автобусов и такси должны быть в медицинской маске и в перчатках. С 4 апреля в салоны автобусов и трамваев не пустят и пассажиров без масок. За этим будут следить специально выделенные контролеры (подробности)