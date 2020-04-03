Всеобщий режим самоизоляции в Липецке 2020: мошенники приходят к липчанам под видом соцработников и пугают штрафами в СМС

3 Апр 2020 2020-04-03T12:39:06+03:00

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Уже четвертый день в Липецкой области действует режим всеобщей самоизоляции. Липчане находятся дома. Выходить можно только в крайних случаях. Многие пенсионеры остались дома в полном одиночестве. И этим пользуются мошенники.

"КП-Липецк" уже писала, как аферисты обманули 83-летнюю женщину. Неизвестные пришли к жительнице Тракторного пришли домой, представившись соцработниками. Сообщили о надбавке к пенсии, но попросили поменять деньги. У липчанки забрали все наличные, а взамен оставили "билеты банка приколов".

Еще одна жительница областного центра попалась на удочку обманщиков в интернете. Ей предложили помочь заполнить налоговую декларацию. Разумеется, за вознаграждение. Но как только женщина перевела деньги, незнакомец исчез.

Также липчан обманывают через СМС. Людям рассылают сообщения - из-за нарушения режима самоизоляции нужно заплатить штраф. Негодяи грозят уголовной ответственностью. В региональном УМВД России подтвердили, что такие письма приходят от мошенников. По этой схеме они работают по всем стране.

В пресс-службе мэрии просят липчан соблюдать бдительность. Не пускать сразу незнакомцев в жилище, даже если они представляются волонтерами или соцработниками. Выяснить, как их зовут и из какой они организации. Позвонить туда и узнать, направляли ли к вам специалистов.

С сотрудниками ПФР можно связаться по телефону - 42-92-15. Управление соцзащиты - 25-24-24. Верить СМСкам, особенно с требованием перевести деньги, не нужно. Получив такое сообщение, следует позвонить своему участковому - номер есть на сайте УМВД России во вкладке "Контакты", либо в полицию по номеру "02", "102" или "112".

ИСТОЧНИК KP.RU