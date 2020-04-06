2020-04-06T13:17:13+03:00
Общество

Коронавирус в Липецке, новости на 6 апреля: у медика и пациентов больницы скорой помощи подозревают COVID-19

Медработник и два пациента скорой помощи попали в инфекционную больницу с подозрением на коронавирус
Лия МУРАДЬЯН
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В Липецке новые случаи подозрения на выделения коронавируса. По данным регионального оперативного штаба, коронавирус подозревают у медработника больницы скорой медицинской помощи и двух пациентов.

Как уточнили в администрации Липецкой области, сама больница скорой помощи работает в прежнем режиме. Всех, кто контактировал с медиком и пациентами, изолировали и обследуют. Пока экспресс-тесты новых случаев COVID-19 не подтверждают.

Отметим, что на 6 апреля в Липецке 8 новых случаев коронавируса. Общее число зараженных COVID-19 в Липецке на 6 апреля составляет 21 человек. Ранее 11 человек находились в обсерваторе города Данкова и еще 1099 на домашней изоляции. Большинство из новых 8 заболевших привезли вирус из-за границы, но среди них уже есть и те, кто контактировал с ранее зараженными.

ИСТОЧНИК KP.RU

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