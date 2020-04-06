Количество зараженных коронавирусом в Липецке на 6 апреля 2020 года: 8 новых случаев

6 Апр 2020 2020-04-06T10:45:26+03:00

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Количество зараженных коронавирусом в Липецке на 6 апреля 2020 года увеличилось сразу 8 новых случаев, по данным федерального оперштаба. Таким образом всего в Липецке с начала пандемии зарегистрировали 26 случаев заражения COVID-19. При этом выздоровели уже 5 человек, первых троих выписали из инфекционной больницы 19 марта, еще двое, женщина и мужчина, выздоровели накануне. С учетом новых 8 случаев и за минусом выздоровевших, на данный момент коронавирусом в Липецке болеют 21 человек.

Отметим, что ранее в Липецке было 13 человек с диагнозом «Коронавирусная инфекция» и 20 человек с подозрением на выделение вируса. В обсероваторе Данкова находились 11 человек, контактировавших с зараженными – симптомов не было. На строгом карантине по коронавирусу в Липецкой области на дому оставались 1099 человек – все здоровы.

В Липецке продолжает действовать всеобщий режим самоизоляции, который продлиться до 30 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU