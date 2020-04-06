Новые случаи коронавируса в Липецке на 6 апреля: заразились контактировавшие с больными внутри региона
Подробности о новых случаях заражения коронавирусом в Липецке на 6 апреля 2020 года – большинство из 8 новых подтвержденных диагнозов COVID-19 завозные. Это люди, которые недавно вернулись из-за границы.
При этом среди новых зараженных есть те, кто контактировал с ранее заболевшими. Отметим, что накануне с подозрением на выделение вируса в инфекционной больнице Липецка находились 20 человек.
Как сообщает региональный оперштаб по коронавирусу, все зараженные, включая новые случаи, находятся в областной инфекционной больнице, состояние всех пациентов удовлетворительное. Напомним, число зараженных коронавирусом в Липецке на 6 апреля составляет 21 человек. С учетом пятерых выздоровевших, с начала пандемии в Липецке зарегистрировано 26 случаев COVID-19.
ИСТОЧНИК KP.RU
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