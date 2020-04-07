2020-04-07T10:34:37+03:00
Общество

Количество зараженных коронавирусом в Липецке на 7 апреля 2020 года: новых случаев нет

Диагноз коронавирус в Липецкой области подтвержден у 21 человека
Юлия КЛЮЕВА
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Число зараженных коронавирусом на утро этого вторника, 7 апреля, осталось прежним. Об этом сообщает Федеральный оперативный штаб. Получается, что всего в регионе больных инфекцией - 21.

Напомним, что в минувший понедельник в области выявили сразу 8 новых случаев заражения. В основном, это люди, которые приехали из-за границы. Но есть и те, у кого обнаружили коронавирус после контакта с больными.

Кстати, в областном центре закрывают больницу скорой медицинской помощи. Ее планируют перепрофилировать в госпиталь на 280 коек. Травмпункт в БСМП также перестанет работать. Обратиться в кабинет неотложной помощи липчане смогут в больнице №3 на Соколе, либо в больнице №4 в районе Тракторного.

ИСТОЧНИК KP.RU

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