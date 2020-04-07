Коронавирус в Липецке, новости на 7 апреля 2020 года: у 49 человек подозревают COVID-19

7 Апр 2020 2020-04-07T14:13:44+03:00

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За минувшие сутки в Липецкой области не выявили новых случаев заражения коронавирусом. Как сообщили в пресс-службе региональной администрации, в Липецке в инфекционной больнице находится 21 человек с подтвержденным диагнозом. Еще у 49 липчан подозревают вирус. В обсерваторе в Данкове - еще 11 человек. Также медики ежедневно проверяют 886 липчан - это те, кто на строгом домашнем карантине. Напомним, что накануне, 6 апреля, в больнице с подозрением на инфекцию находилось на 11 человек меньше - 38 липчан. Симптомов ОРВИ у них не выявлено.

Кстати, пока власти решили отложить старт работы садоводческих маршрутов. До особого распоряжения. Такие меры предпринимаются, чтобы снизить риск распространения коронавируса среди липчан. При этом ездить на дачи можно, но только на личном автомобиле.

ИСТОЧНИК KP.RU