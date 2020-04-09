2020-04-09T14:35:25+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Липецке, новости на 9 апреля: с подозрением на COVID-19 58 человек

Последние новости по коронавирусу в Липецке на 9 апреля 14.00
Лия МУРАДЬЯН
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Эпидемиологическая ситуация с коронавирусом в Липецке продолжает ухудшаться. По данным регионального штаба, коронавирус в Липецке на 9 апреля подозревают у 58 человек. Также в регионе на 14.00 остаются 43 человека с подтвержденным диагнозом COVID-19.

При этом сокращается число людей на обсервации в Данкове, сейчас там находятся толь ко 9 человек, все они здоровы – симптомов ОРВИ ни у кого нет. Количество людей на двухнедельном домашнем карантине с обследованием также становится меньше – сейчас 519 человек.

Отметим, что ранее с подозрением на выделение вируса в инфекционной больнице находились 54 человека. Тогда же на обсервации было 9 человек. Стоит отметить, что в регионе ужесточили меры борьбы с коронавирусом и теперь на карантин помещают не только контактных и прибывших из-за границы, но и тех, кто приехал из регионов России с неблагополучной обстановкой по зараженным.

ИСТОЧНИК KP.RU

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