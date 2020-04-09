Количество зараженных коронавирусом в Липецке на 9 апреля 2020 года: 4 новых случая

9 Апр 2020 2020-04-09T10:57:21+03:00

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Количество зараженных коронавирусом в Липецке выросло. Об этом сообщили в Федеральном оперативном штабе. По состоянию на это утро, 9 апреля, выявлено новых 4 случая заболевания. В инфекционной больнице с подтвержденным диагнозом находятся 43 человека.

Накануне, 8 апреля, COVID-19 выявили у 18 липчан. Это жители не только областного центра, но и Задонского, Добровского, Лев-Толстовского районов. По данным Федерального оперативного штаба, за все время в регионе инфекцию выявили у 48 человек.

Напомним, что в области вводят дополнительные меры по борьбе с коронавирусом. Так, приезжающих из других регионов будут отправлять на обязательную самоизоляцию. Срок домашнего карантина - 2 недели. Особое внимание привлечено к Задонскому району - там поставят усиленные посты. Въезжающих и выезжающих будут проверять, а также измерять температуру.

ИСТОЧНИК KP.RU