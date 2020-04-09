Фейки о коронавирусе в Липецке: женщину оштрафовали за дезинформацию про комендантский час

9 Апр 2020 2020-04-09T19:38:34+03:00

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В Липецке очередной штраф за фейк о коронавирусе. Ранее 29 летняя девушка в Липецкой области стала источником дезинформации о десятках больных коронавирусом в регионе еще 13 марта. Хотя на тот момент в Липецке подтверждалось только 3 случая COVID-19. Женщина распространила фейк по чатам в WhatsApp, после чего ее нашли. Суд оштрафовал ее на 15 000 рублей по административной статье 13.15 КоАП за «злоупотребление свободой массовой информации».

Автора еще одного фейка вычислили и наказали накануне. На этот раз женщина сообщила на своей странице в Instagram, что в Липецке вводится комендантский час, якобы с 21.00 до 5 утра на улицу выходить нельзя. Ложная запись, под видом достоверной, появилась в открытом доступе 30 марта. Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, это создало угрозу массового нарушения общественного порядка.

Фейк наши сотрудники полиции во время мониторинга соцсетей. Женщина не пыталась оправдаться, в итоге по той же статье ей тоже придется заплатить штраф в 15 000 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU