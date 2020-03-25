Женщина заплатила за фейк о десятках больных коронавирусом в Липецкой области

25 Март 2020 2020-03-25T19:09:18+03:00

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В Липецкой области оштрафовали автора пугающего фейка о коронавирусе. 29-летняя девушка распространяла лживые слухи о десятках больных коронавирусом. 13 марта она разослала сообщения в WhatsApp, что власти якобы скрывают реальное число заболевших.

Информация тут же разлетелась по чатам и соцсетям, сея панику среди населения. Тогда же власти пообещали найти авторов вбросов, в итоге девушку вычислили и ей пришлось понести ответственность за дезинформацию.

На допросе она сказала, что увидела 3 таких сообщений от другого пользователя, скопировала и выложила в родительский чат. В отношении липчанки составили протокол. Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. Мировой суд учел материальное положение женщины и отсутствие серьезных последствий для общества. В итоге автор фейка отделалась штрафом в 15 000 рублей.

Отметим, что распространение подобной дезинформации может обернуться штрафом до 100 000 рублей. Также напомним, что под штраф рискую попасть и нарушители домашнего карантина, 4 таких уже наказали. О чем 25 марта говорил на брифинге Игорь Артамонов. Всего в Липецкой области на карантине сейчас 617 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU