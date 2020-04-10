2020-04-10T12:26:52+03:00
Коронавирус Covid-19

Борьба с коронавирусом в Липецке: в ближайшие дни выпишут еще нескольких выздоровевших

Состояние остальных пациентов инфекционной больницы – удовлетворительное
Лия МУРАДЬЯН
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Несмотря на то, что новые случаи заражения коронавирусом в Липецке регистрируют уже каждый день, прогресс в лечении тоже имеется. Как сообщает администрация региона, в ближайшие дни в Липецке из инфекционной больницы выпишут еще несколько человек, переболевших COVID-19.

Отметим, на сегодняшний день, 10 апреля, в Липецке благополучно вылечили от коронавируса 9 человек. Первых троих выписали 19 марта, еще двоих в начале апреля и последних четверых накануне в четверг.

Вместе с тем, число зараженных сейчас в Липецке составляет 46 человек, последние 7 случаев подтвердили утром. Общее число заболевших в Липецке с начала регистрации первых случаев – 55 человек. Если изначально коронавирус в Липецк только ввозили, то теперь начали болеть люди из числа контактировавших с ранее заболевшими.

ИСТОЧНИК KP.RU

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