Число заболевших коронавирусом в Липецке на 10 апреля 2020 года: на 4 выздоровевших стало меньше

Число заболевших коронавирусом в Липецке на 10 апреля 2020 года сократилось. Накануне из инфекционной больницы выписали четырех выздоровевших человек. Если ранее сообщалось о 43 зараженных с диагнозом «коронавирусная инфекция», то после выписки зараженных стало 39.

Первых троих выздоровевших выписали в марте, еще двоих в начале апреля. Всего в Липецке вылечили от коронавируса 9 человек. При этом общее число заболевших COVID-19 в Липецке с начала пандемии составило 48 человек. Еще у 58 пациентов инфекционной больницы есть подозрение на выделение вируса.

По новым случаям инфекции в Липецкой области люди заразились из-за контакта с больными. Два очага коронавируса зафиксировали в Задонском районе, после чего там ввели дополнительные ограничения по передвижению. Также на строгий двухнедельный карантин теперь помещают всех, кто прибыл из других регионов с неблагополучной ситуацией по коронавирусу.