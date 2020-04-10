2020-04-09T21:53:32+03:00
Коронавирус Covid-19

Число заболевших коронавирусом в Липецке на 10 апреля 2020 года: на 4 выздоровевших стало меньше

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Липецке на 10 апреля 2020 года
Лия МУРАДЬЯН
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Число заболевших коронавирусом в ЛипецкеЧисло заболевших коронавирусом в ЛипецкеФото: Пресс-служба администрации Липецкой области.
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Число заболевших коронавирусом в Липецке на 10 апреля 2020 года сократилось. Накануне из инфекционной больницы выписали четырех выздоровевших человек. Если ранее сообщалось о 43 зараженных с диагнозом «коронавирусная инфекция», то после выписки зараженных стало 39.

Первых троих выздоровевших выписали в марте, еще двоих в начале апреля. Всего в Липецке вылечили от коронавируса 9 человек. При этом общее число заболевших COVID-19 в Липецке с начала пандемии составило 48 человек. Еще у 58 пациентов инфекционной больницы есть подозрение на выделение вируса.

По новым случаям инфекции в Липецкой области люди заразились из-за контакта с больными. Два очага коронавируса зафиксировали в Задонском районе, после чего там ввели дополнительные ограничения по передвижению. Также на строгий двухнедельный карантин теперь помещают всех, кто прибыл из других регионов с неблагополучной ситуацией по коронавирусу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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