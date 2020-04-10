Коронавирус в Липецке, новости на 10 апреля 2020 года: 7 новых случаев заражения

10 Апр 2020 2020-04-10T10:29:57+03:00

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Липецке ре на утро 10 апреля 2020 года

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В Липецке складывается непростая эпидемиологическая ситуация по коронавирусу. Последние новости о ситуации с коронавирусом в Липецке на 10 апреля по данным регионального оперштаба, подтвердилось 7 новых случаев. То есть общее число зараженных на утро 10 апреля в Липецке составляет 46 человек.

По данным администрации области, трое из новых заболевших заразились после контакта с другими, остальные случаи - завезли. По оценке врачей, их состояние удовлетворительное.

Отметим, что накануне в регионе числилось 43 активных случая заражения коронавирусом. После полудня из инфекционной больницы выписали четверых ранее заразившихся COVID-19 – людей благополучно вылечили и теперь, по данным администрации, они абсолютно здоровы. Тем самым к вечеру число зараженных сократилось до 39 человек.

Всего с начала регистрации первых случаев коронавируса в Липецке выздоровели уже 9 человек. А общее число заболевших составило 48 человек. Наиболее резкий скачек по количеству заболевших пришелся на середину недели, когда диагноз подтвердился сразу у 18 человек. На следующий день было 4 новых случая. Большая часть из новых заболевших заразились после контакта с приехавшими из-за границы и других регионов.

ИСТОЧНИК KP.RU