2020-04-10T15:00:16+03:00
Коронавирус Covid-19

Число выздоровевших от коронавируса в Липецке на 10 апреля 2020 года составило 10 человек

Мы собрали последние новости о числе выздоровевших от коронавируса в Липецке на 10 апреля 2020 года
Юлия КЛЮЕВА
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Число выздоровевших от коронавируса в Липецке на 10 апреля 2020 года - 10 человек. Из областной инфекционной больницы выписали еще одного липчанина, переболевшего COVID-19.

Как сообщили в пресс-службе областной администрации, в больнице продолжают лечить 45 человек, у которых выявлен коронавирус. Еще у 62 жителей региона подозревают вирус. В обсерваторе в Данкове - 8 человек. Также 476 липчан находятся на домашнем 2-х недельном карантине. Ежедневно их наблюдают врачи. Симптомов ОРВИ у них не выявлено.

Напомним, что за все время коронавирус выявили у 55 человек в Липецкой области. В эту пятницу, 10 апреля, стало известно о 7 новых случаях заражения инфекцией. Кроме того, в регионе ожесточают ограничения в целях борьбы с COVID-19. О новом постановлении можно почитать здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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