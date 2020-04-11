Количество зараженных коронавирусом в Липецке на 11 апреля 2020 года: 3 новых случая

11 Апр 2020 2020-04-11T11:26:33+03:00

Изменить размер текста: A A

К этому утру, 11 апреля, в Липецкой области выявили 3 новых случая заражения коронавирусом. По данным Федерального оперативного штаба, за все время в регионе COVID-19 заразились 58 человек. Кстати, 10 человек выздоровели. В инфекционной больнице с подтвержденным диагнозом находятся 48 человек. Там же еще 62 липчанина - у них подозревают выделение вируса. Медики ждут результаты повторного теста. В Данкове в обсерваторе - 8 человек. Еще 476 жителей региона врачи наблюдают на дому. Они находятся на строгом 14-дневном домашнем карантине.

Напомним, что теперь обязательно уйти на самоизоляцию должны не только те, кто приехал из-за границы, но и прибывшие из регионов неблагополучных по коронавирусу. Кстати, не все остаются дома во время режима всеобщей самоизоляции. К примеру, молодежь продолжила собираться большими компаниями на Набережной по вечерам и ночам. Чтобы предотвратить это, власти перекрыли дорогу вдоль реки Воронеж.

ИСТОЧНИК KP.RU