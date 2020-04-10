2020-04-10T14:09:01+03:00
Коронавирус Covid-19

Передвижение по Липецку во время самоизоляции: между районами области выставляют контрольно-пропускные пункты

Людям на территории районов в зоне КПП запрещено посещать храмы
Лия МУРАДЬЯН
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На КПП будет дежурить полицияНа КПП будет дежурить полицияФото: Лия МУРАДЬЯН
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В Липецкой области ужесточают ограничения в целях борьбы с коронавирусом. Дополнительные меры вводят на основании предписания областного Роспотребнадзора. Согласно новому постановлению, между районами Липецкой области выставят контрольно-пропускные пункты.

В связи с эпидемиологической ситуацией, КПП появятся на въездах в Задонск; село Донское Задонского района; поселок Освобождение Ольшанского сельсовета Задонского района. На КПП будут дежурить сотрудники полиции, въезжающим и выезжающим будут мерить температуру и выдавать рекомендации по всеобщему режиму самоизоляции.

Речь не идет о полном перекрытии городов и сел – людей будут впускать, уточная куда и с какой целью они направляются. При этом без особой надобности лучше никуда не ехать. Людям, проживающим в «огражденных» районах запрещается посещать храмы. Как пояснили в администрации области, в этих районах есть случаи заражения коронавирусом от приезжих. Больших вспышек не было, но для безопасности контроль усилили.

Кроме этого, для всех, кто въезжает в Липецкую область из неблагополучных по коронааирусу городов и регионов России, будет действовать строгий двухнедельный карантин.

Также в 11 апреля в Липецкой области запрещено посещать кладбища, за исключением похорон.

В администрации области уточнили, что режим самоизоляции ужесточать не будут, а вот следить за его соблюдением начнут строже. Кстати, на дачу липчанам ездить все же разрешили, но не собирать там компании друзей и родственников.

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За 2 дня по области продали чуть больше половины масок – 84 000. Сейчас маски продаются по оптовой цене – 30 р. 20 ком. На данный момент в аптеках остаются 71 000 масок.Но есть правило: в одни руки продают не больше пяти масок (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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