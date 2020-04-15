Коронавирус в Липецке, новости на 15 апреля 2020 года: 150 человек под подозрением на COVID-19

15 Апр 2020 2020-04-15T15:22:20+03:00

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К 15.00 этой среды, 15 апреля, в Липецкой области у 150 человек подозревают коронавирус. Среди них 8 детей. В минувший вторник этот показатель был выше - 158 липчан. По данным пресс-службы региональной администрации, в Данкове в обсерваторе находятся 6 жителей. Еще 515 - на строгом домашнем карантине. К ним ежедневно приходят медики.

Этим утром стало известно об 11 новых случаях заражения COVID-19. Так, в настоящее время 63 липчанина на лечении. В больнице к аппарату искусственной вентиляции легких подключили 4 жителей региона. 2 из них в стабильно тяжелом состоянии. За все время в регионе заболели 85 человек, 22 выздоровели.

Напомним, что в регионе вводят электронные пропуска. Также в администрации объявили о помощи предпринимателям, чья деятельность прекратилась из-за коронавируса. Липчане получат выплату в размере МРОТ.

ИСТОЧНИК KP.RU