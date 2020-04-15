Количество зараженных коронавирусом в Липецке на 15 апреля 2020 года: у 11 человек подтвердился COVID-19

15 Апр 2020 2020-04-15T10:30:55+03:00

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Количество зараженных коронавирусом на утро 15 апреля в Липецкой области составило 70 человек. Диагноз COVID-19 подтвердился еще у 11 липчан. По данным Федерального оперативного штаба, всего на территории региона зарегистрировано 85 случая инфекции.

На протяжении 8 дней в области выявляются новые больные коронавирусом. Накануне, 14 апреля, стало известно о 5 случаях. В тот же день из инфекционной больницы выписали 3 липчан. За все время выздоровели 15 человек. Кстати, среди граждан с подтвержденным диагнозом 5 детей. На аппарате ИВЛ находятся 4 липчан. 2 из них в стабильно тяжелом состоянии.

Напомним, что в Липецкой области вводят электронные пропуска. С этой среды они начали действовать в Задонске. В пятницу, 17 апреля, их официально введут в Липецке, Ельце и Чаплыгине.

ИСТОЧНИК KP.RU