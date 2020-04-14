2020-04-14T15:53:56+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Липецке, новости на 14 апреля 2020 года: среди больных 4 тяжёлых пациента

Эти липчане находятся на искусственной вентиляции легких
Юлия КЛЮЕВА
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В Липецке 4 пациента с диагнозом коронавирус находятся на искусственной вентиляции легкихВ Липецке 4 пациента с диагнозом коронавирус находятся на искусственной вентиляции легкихФото: Юлия КЛЮЕВА
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В Липецке в инфекционной больнице 4 пациента с диагнозом коронавирус находятся на искусственной вентиляции легких. Об этом сообщили в этот вторник, 14 апреля, в пресс-службе администрации области. Причем 2 из них в стабильно тяжелом состоянии.

Напомним, по состоянию на этот вторник COVID-19 подтвердили у 59 липчан. Среди них 5 детей. Еще 158 человек - с подозрением на выделение вируса. Среди них 10 детей. За все время инфекцией переболели 15 человек. Этим днем из больницы выписали 3 жителей региона.

Кстати, в Липецке предприняли дополнительные меры для борьбы с коронавирусом. Так, ввели обязательную дезинфекцию автобусных остановок. В магазинах города должны установить специальные экраны и разлиновать зоны у касс. А сотрудники рынков обяжут носить медицинские маски.

ИСТОЧНИК KP.RU

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